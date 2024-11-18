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Medea Material prömiyer yaptı

Medea Material prömiyer yaptı

Halime Kirazlı
04:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Heiner Müller’in yazdığı, Ayşe Emel Mesci’nin yönetmenliğini üstlendiği «Medea-Material” oyunu, önceki akşam prömiyer yaptı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları işbirliğiyle Üsküdar Tekel Sahnesi’nde perde açan eser, insanlığın karşı karşıya olduğu küresel tehlikeleri ve yaşadığı travmaları sahneye taşıyor. Yeni Şafak’a konuşan yönetmen Mesci, eseri beş yıl başucunda tuttuğunu söyledi. Yönetmen bu süreci, “Bir kadın olarak Medea’yla eş bir yaşam sürdüm, yürüdüğü yolda yürüdüm” diye özetledi. Oyun, 19-20-21-22 ve 23 Kasım’da Üsküdar Tekel Sahnesi’nde takip edilebilir.




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