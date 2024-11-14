Yedi Güzel Adam bilimsel yönden inceleniyor

Cihannüma Derneği'nce düzenlenen “Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu” bugün başladı. 16 Kasım’a kadar sürecek sempozyum, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek “Anılar/Biyografik İzler”, “Yedi Güzel Adam’ın Eserleri Üzerine Edebi İncelemeler”, “Yedi Güzel Adam Sanat / Poetika”, “Yedi Güzel Adam’ın Maraş’ı”, “Yedi Güzel Adam’ın Düşünce Dünyası”, “Yedi Güzel Adam ve Dergicilik Geleneği”, “Gençlerin Gözünden Yedi Güzel Adam” gibi 7 farklı oturumda Türk edebiyatına mal olmuş Yedi Güzel Adam’ın edebiyat dünyasına katkıları bilimsel yönden incelenecek.
Ufka Yolculuk’a hazır mısınız
- Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması bu yıl 12. kez düzenlenecek. Yarışmacılara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan etkinliğe başvurular sürüyor. Her yaş grubundan katılımcının dahil olacağı yarışma ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere dört kategoride düzenlenecek. Yarışma için “Maske Düştü”, “Zamansızlar Mektebi Hak Muhafızları”, “Yolların Kanunu” ve “İncinsen de İncitme” kitapları okunacak. Yarışma, çevrimiçi olarak 15 ve 16 Şubat’ta yapılacak. İlk 10’a büyük derece ödüller, ilk 300 ise çeşitli ödüller takdim edilecek. 12 Şubat 2025’ tarihine kadar www.ufkayolculuk.com adresinden başvuru yapılabilir.