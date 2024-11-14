Yedi Güzel Adam bilimsel yönden inceleniyor

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması bu yıl 12. kez düzenlenecek. Yarışmacılara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan etkinliğe başvurular sürüyor. Her yaş grubundan katılımcının dahil olacağı yarışma ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere dört kategoride düzenlenecek. Yarışma için “Maske Düştü”, “Zamansızlar Mektebi Hak Muhafızları”, “Yolların Kanunu” ve “İncinsen de İncitme” kitapları okunacak. Yarışma, çevrimiçi olarak 15 ve 16 Şubat’ta yapılacak. İlk 10’a büyük derece ödüller, ilk 300 ise çeşitli ödüller takdim edilecek. 12 Şubat 2025’ tarihine kadar www.ufkayolculuk.com adresinden başvuru yapılabilir.