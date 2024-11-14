Türk dizilerinin başarısı üniversitede ders oldu

Türk dizilerinin başarısı dünyada birçok platformda konuşulurken, Northwestern Üniversitesi’nde “Global Turkish TV Drama” (Küresel Türk Televizyon Dizileri) başlığıyla ders olarak ele alındı. Northwestern Üniversitesi Katar kampüsünde görev yapan Dr. Öğretim Görevlisi Yasemin Y. Çelikkol, Türk dizilerinin Bulgaristan ve Rusya’da çok önemli bir başarı kaydettiğini belirtti.Dr. Çelikkol, Türk dizilerinin etkisi ve öğrencilerinin ilgisinden dolayı bu konuya dair bir ders vermeyi üniversiteye önerdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: “Orta Doğu’dan başlıyoruz, sonra Katar, Irak, Fas, Mısır, Filistin, Gana, Bulgaristan, İsveç, Kazakistan, Rusya, Küba, Arjantin, Brezilya, Hindistan ve Endonezya’dan Türk dizileri üzerine bilimsel makaleler okuyoruz. Farklı açılardan yapımlara bakıyoruz.”