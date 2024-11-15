Kültür ve Turizm Bakanlığından bir ilk: Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak'ta başlıyor

İlk kez düzenlenecek Anadolu Opera ve Bale Festivali, 7 Aralık'ta Şırnak'ta başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla düzenlenecek festival, Türkiye'nin dört bir yanında kültürel zenginlikleri evrensel sanatlarla harmanlayacak.

Anadolu Opera ve Bale Festivali, 2024-2025 sanat sezonunda 23 farklı şehirde ücretsiz olarak düzenlenecek ve operadan baleye, müzikalden modern dansa, çocuk oyunlarından konserlere geniş bir yelpazede temsiller sunacak.

Festival, 2024'te 5 şehirde 14 temsil ve 2025'te 18 şehirde vereceği temsillerle sanatseverlerle bale, opera ve çok sesli müziği buluşturacak.

İlk durak Şırnak

İlk olarak 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Şırnak'ta perdelerini açacak festival, 8-10 Aralık'ta Erzincan, 12-13 Aralık'ta Kırklareli, 13-14 Aralık'ta Ardahan ve 15-17 Aralık'ta Hatay'da düzenlenecek temsillerle izleyicilere ulaşacak.

Bu kapsamda bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserlerin bulunduğu 13 eser, 14 temsille sanatseverlerle buluşacak.

Yetenek taramaları yapılacak

Festival kapsamında "Yetenek Her Yerde" sloganıyla her şehirde yetenek taramaları da gerçekleştirilecek.

Çocuk ve genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenecek etkinliklerle, genç sanatçılara eğitim ve atölye imkanı sunulacak.

Festivale ilişkin detaylar, 18 Kasım Pazartesi günü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ankara Opera Binası Sahnesi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Anadolu Opera ve Bale Festivalinin tanıtımını, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk yapacak.







