Yeni Şafak'ın kültür armağanları

Gazete tarafından kuponla dağıtılan kitaplar bugün artık kulağa nostaljik gelse de bir nesil, evindeki kitaplığında kapağında “Yeni Şafak Gazetesi'nin Kültür Armağanıdır” yazılı kitaplarla büyüdü. Başta büyük bir sükse yaratan İslam Peygamberi eseri olmak üzere; Büyük Hadis Külliyatı, Kalplerin Keşfi, Osmanlı Ansiklopedisi, Dini Kavramlar Sözlüğü, İslam Kültür Atlası, Kur’an Mesajı, Peygamberler Tarihi, Mesnevi, Mukaddime, Sahih-i Buhari ve Tefhimul Kur’an gibi kıymetli İslam eserleriyle birlikte; günün meselelerini ele alan, tarihimize ışık tutan ve aile-çocuk ilişkilerine katkı sağlayan pek çok eser, gazete okuyucularının kitaplığını zenginleştirdi. Bugün parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğum Yeni Şafak, geçmişte büyüdüğüm odalardaki kitaplıkların bir köşesinde daima bana göz kırptı. Kitaplığımızda bulunan Tefhimul Kur’an ve Safvetü’t Tefâsir gibi kıymetli eserleri anlayacak bir yaşta olmadığımdan beni daha çok Osmanlı Ansiklopedisi ilgilendiriyordu. Ve açıkçası yedi ciltten oluşan, parlak kapaklı bu serinin odamızdaki kitaplıklardan benim tarafımdakinde değil de abimin tarafındakinde durmasını biraz kıskanıyordum. Abimin gözü ise Osmanlı Ansiklopedisi yerine, geçtiğimiz ay kaybettiğimiz D. Mehmet Doğan’ın hazırladığı ve yine Yeni Şafak tarafından armağan edilen Büyük Türkçe Sözlük’teydi. Sözlük okumayı adet edindiğinden kitap uyurken başucunda dururdu. Daha sonra bu sözlüğün yerini yine D. Mehmet Doğan’a ait ama yenilenmiş mizanpajı ile Gerçek Hayat tarafından armağan edilen sözlük aldı.





GÖZ KAMAŞTIRAN KÜTÜPHANE

Yeni Şafak, öyle uzun zamandır yayın hayatında ki bugün kendi mazisini yine kendi haberleri ile anlatabilme imkânı tanıyor. Yıllar önce, 2008 yılında “Göz kamaştıran kütüphane” başlığıyla yayınlanan bir haberde, gazetelerin bir satış politikası olarak yürüttüğü promosyon kampanyaları eleştirilerek, Yeni Şafak’ın yayınevi titizliğiyle eserlerini okuyucuya sunduğu şu sözlerle anlatılıyor: “Türk basınında çanak çömlek promosyonunun yasaklanıp sadece kültürel promosyonlara izin verilir olması sonrasında tüm gazeteler sık sık okurlarına kitap armağan eder oldu. Okurlara kupon karşılığı kitap armağan etme düşüncesi ilk kez Yeni Şafak yönetimi tarafından icat edilmedi. Ancak çanak çömlek promosyonuna en başından beri karşı olan Yeni Şafak, gücü yettiğince okuruna ‘okunası’ kitapları armağan etmeyi görev bildi.

Böylesi eserlerin okura ‘yasak savmak’ için değil, yüksek kalite standartları çerçevesinde sunulmasını sağlayan, geride bıraktığı yıllarda topluma dağıttığı milyonlarca cilt eserle hayata geçiren ilk gazete Yeni Şafak oldu. Yeni Şafak, okurları için hazırladığı bütün armağan eserlere ‘yayınevi titizliği’ içinde yaklaştı. Daha seçim aşamasından itibaren vereceği bütün eserlerin kendi alanında en değerli örnekler olmasına dikkat etti. Yine yabancı kaynaklı eserlerde yüksek düzeyde bir çeviri kalitesi aradı ve nihayet bunları kaliteli ürünler olarak okurlarına sundu.” Armağan kitaplar ile yıllar içerisinde oluşturulan kütüphaneyi ‘göz kamaştırıcı’ olarak niteleyen haberde Yeni Şafak’ın 1995 yılı ilkbaharından 2008 yılı Nisan ayına kadar kültür kampanyaları aracılığıyla toplam 11 milyon cilt kitap dağıtıldığı ifade ediliyor. Böylece hem nitelik hem de nicelik açısından erişilmesi güç bir rekorla Yeni Şafak, ‘kültür armağanlarında rakipsiz gazete’ olmayı başarıyor.





DEV KÜLTÜR HİZMETİ

Yeni Şafak gazetesi yöneticileri, okuyucularına daha iyi bir gazete sunmak için daima içten bir çaba gösterdi. Okuyucularına hediye olarak verilecek eserleri kararlaştırmak için toplantılar düzenlenir, fikir alışverişinde bulunulurdu.

Örneğin Prof. Muhammed Hamidullah’ın ünlü eseri İslam Peygamberi’ni okuyucularına hediye olarak verilmesi kararlaştırılırken gazete yazarlarıyla gazetenin gerek Ankara gerekse İstanbul bölge temsilcileri istişarede bulunmak üzere bir araya getirildi. Bu çalışmalar gazetenin 24 Şubat 2003 tarihli nüshasında şöyle anlatıldı: “Büyük İslam düşünürü Muhammed Hamidullah’ın kaleme aldığı İslam Peygamberi adlı eserin kampanyası için sürdürülen hummalı çalışmalar çerçevesinde, önceki gün Ankara’da yapılan toplantının ikincisi dün İstanbul’da yapıldı. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Selahattin Sadıkoğlu’nun başkanlığında yapılan toplantıya, Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Ocaktan, yazarlarımızdan Hayrettin Karaman, Ahmet Taşgetiren, Sadık Albayrak, Davut Dursun, Mehmet Şeker ve bölge temsilcileri katıldı. Toplantıda söz alan ve yazılarıyla büyük beğeni toplayan yazarlarımızın yaptıkları konuşmada değindikleri ortak konu, Yeni Şafak gazetesinin misyonu oldu. Yazarlar, bundan 9 yıl önce bir hizmet amacıyla çıkan Yeni Şafak gazetesinin yaşadığı sıkıntılara rağmen hiçbir zaman temelindeki misyonundan şaşmadığını dile getirdiler.”





YILIN EN GÜZEL ARMAĞANI

“Artık, kötü niyetliler, bilgisiz ekran uleması bizi aldatmayacak! Bu kitap bilenlerle bilmeyenleri birbirinden ayıracak” sloganıyla tanıtılan Dini Kavramlar Sözlüğü, okuyucunun yoğun teveccüh gösterdiği kitaplardan bir diğeri. Dini kavramların ifade ettiği anlamlar ne kadar sağlıklı kavranıp öğrenilirse, dini hayatın o denli doğru ve sağlıklı yaşanabileceği düşüncesiyle gazetenin abonelerine hediye ettiği Dini Kavramlar Sözlüğü, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 25-29 Temmuz 2000 tarihleri arasında Saraybosna’da düzenlediği “Avrasya İslâm Şûrası Teşkilatı” toplantısı sonrası hazırlanması kararlaştırılmış bir yayındı.





KALPLERİN KEŞFİ HEYECAN GETİRDİ

Yeni Şafak armağan ettiği pek çok kitap için ayrıca haber dosyaları da hazırladı. Örneğin 2005 yılında Gazâlî uzmanı Abdulhalık Duran’ın Türkiye’de ilk kez yayınlanan çalışması Kalplerin Keşfi, gazete armağanı olarak okuyucuya sunulduğunda eş zamanlı olarak bir de dosya haber yayınlandı. Selahattin Yazıcı, Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Said Yazıcıoğlu, Tayyar Altıkulaç, Musa Uzunkaya, Mehmet Çiçek, Prof. Dr. Şerafettin Gölcük, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Prof Dr. İrfan Gündüz ve Ahmet Özhan gibi pek çok isim Yeni Şafak’a bu dev kampanyasıyla ilgili konuşarak, Kalplerin Keşfi’nin vazgeçilmez bir eser olduğunu söylediler.



