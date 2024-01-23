Yeni Şafak 30 yaşında: AYF'den gazetemizin yıldönümüne özel mesaj

“Yeni Şafak otuz yaşında!” Bu, 23 Ocak 1995’te doğup, 29 yıl boyunca hem Türkiye’nin tarihine yazılmaya hem de o tarihi bizzat yazmaya talip olmanın en sade ifadesidir. Ve bu ifade aynı zamanda çileli bir ömrü, zorluklar içinde kat edilen bir dönemi yaşayanlar; toplumsal bir meseleyi, milli bir davayı omuzlarında taşıyanlar için söylenilegelen “Ancak yaşayan bilir” sözünün de bir karşılığıdır. “Kalem ol da yaz derdimi” derdi annem; yaşadığı zorlukların kaleme ve kelama sığmayacağını kastederek…