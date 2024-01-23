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Yeni Şafak 30 yaşında: AYF'den gazetemizin yıldönümüne özel mesaj

Şafak adıyla çıktığı basın yolculuğunda 30 yılı geride bırakan Yeni Şafak için tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazetemizin 30'uncu yaşını kutladı. Burhan, 'Türkiye'nin önü aydınlık' manşetinin yer aldığı paylaşımında Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nu etiketleyerek 'Entelektüel çizgisi ile 30 yıldır basın sektöründe adından söz ettiren Yeni Şafak Gazetesini, çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ediyor. Yayıncılık hayatında nice başarılı yıllar diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

16:30 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 16:38 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan Yeni Şafak için tebrik mesajı
Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan Yeni Şafak için tebrik mesajı

Şafak adıyla çıktığı basın yolculuğunu 23 Ocak 1995 tarihinden itibaren Yeni Şafak adıyla sürdüren gazetemizin 30'uncu yıl dönümünde tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, sosyal medya hesabında Yeni Şafak'ın 30'uncu yılı için bir paylaşımda bulundu.


Sinan Burhan, Hüseyin Likoğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda;
'Entelektüel çizgisi ile 30 yıldır basın sektöründe adından söz ettiren Yeni Şafak Gazetesini, çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ediyor. Yayıncılık hayatında nice başarılı yıllar diliyoruz.
' ifadelerini kullandı.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'ın mesajı şu şekilde;


  • 30. YILDÖNÜMÜNDE YENİ ŞAFAK GAZETESİ’Nİ TEBRİK EDİYORUZ

  • Albayrak Medya Gurubu bünyesinde yer alan Yeni Şafak Gazetesi demokrasimiz ve insan hakları alanlarında anlamlı yayınlar yapmıştır. Basın camiamızda ilk basıldığı günden bu yana çok önemli bir yeri olan gazete toplumumuz tarafından yakından takip edilen yazarları ve yayınları ile büyük başarılara imza atmıştır.

  • Yayın hayatına başladığı günden buyana, izlediği yayın politikası ile doğruları, gerçekleri yazmaktan asla geri durmayan, yerli ve milli duruşundan taviz vermeden tüm dünyada haklının yanında, haksızın karşısında durarak okurlarının beğenisini kazanmıştır. Entelektüel çizgisi ile 30 yıldır basın sektöründe adından söz ettiren Yeni Şafak Gazetesini, çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ediyor. Yayıncılık hayatında nice başarılı yıllar diliyoruz.


Milli iradenin sesi Yeni Şafak 30 yaşında: Türkiye’nin hikayesi manşetlere nasıl yansıdı?
Milli iradenin sesi Yeni Şafak 30 yaşında: Türkiye’nin hikayesi manşetlere nasıl yansıdı?

Türkiye'nin birikimi Yeni Şafak, 30'uncu yaşını kutluyor. TVNET'te canlı yayınlanan Yeni Şafak 30. Yıl Özel yayınında, Türkiye'nin hikayesinin manşetlere nasıl yansıdığı, 90'lı yılların karanlığıyla mücadelede neler yaşandığı ele alındı. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, geleceğe ışık tutan manşetlere ilişkin, "30 yıl önce 'Türkiye'nin önü aydınlık' manşetini atabilmek, millete olan güven ve ülkenin geleceğine ilişkin tasavvuru gösterir." değerlendirmesinde bulundu. Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ise, "Yeni Şafak, 1990'ların cenderesinden çıkmaktır. Türkiye’nin siyasi iklimini güçlendiren de Yeni Şafak okurları ve zihniyetidir" diye konuştu.




#Yeni Şafak
#Anadolu Yayıncılar Federasyonu
#tebrik
#Sinan Burhan
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