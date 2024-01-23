Yeni Şafak 30 yaşında: AYF'den gazetemizin yıldönümüne özel mesaj

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan Yeni Şafak için tebrik mesajı
Şafak adıyla çıktığı basın yolculuğunu 23 Ocak 1995 tarihinden itibaren Yeni Şafak adıyla sürdüren gazetemizin 30'uncu yıl dönümünde tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, sosyal medya hesabında Yeni Şafak'ın 30'uncu yılı için bir paylaşımda bulundu.
Sinan Burhan, Hüseyin Likoğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda;
'Entelektüel çizgisi ile 30 yıldır basın sektöründe adından söz ettiren Yeni Şafak Gazetesini, çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ediyor. Yayıncılık hayatında nice başarılı yıllar diliyoruz.
' ifadelerini kullandı.
Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'ın mesajı şu şekilde;
- 30. YILDÖNÜMÜNDE YENİ ŞAFAK GAZETESİ’Nİ TEBRİK EDİYORUZ
- Albayrak Medya Gurubu bünyesinde yer alan Yeni Şafak Gazetesi demokrasimiz ve insan hakları alanlarında anlamlı yayınlar yapmıştır. Basın camiamızda ilk basıldığı günden bu yana çok önemli bir yeri olan gazete toplumumuz tarafından yakından takip edilen yazarları ve yayınları ile büyük başarılara imza atmıştır.
- Yayın hayatına başladığı günden buyana, izlediği yayın politikası ile doğruları, gerçekleri yazmaktan asla geri durmayan, yerli ve milli duruşundan taviz vermeden tüm dünyada haklının yanında, haksızın karşısında durarak okurlarının beğenisini kazanmıştır. Entelektüel çizgisi ile 30 yıldır basın sektöründe adından söz ettiren Yeni Şafak Gazetesini, çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ediyor. Yayıncılık hayatında nice başarılı yıllar diliyoruz.
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1 saat önce