İspanya soykırımcı İsrailli bakanlara kapılarını kapattı

İspanya hükümeti, "Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması" kararı kapsamında İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı.
İspanyol hükümeti bugünkü Bakanlar Kurulunda onaylayıp yürürlüğe soktuğu, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım paketi kapsamında iki İsrailli bakanın da ülkeye girişine yasak getirdi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in dün açıkladığı yaptırım paketinin ardından İsrail hükümeti misilleme olarak İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Çocuk ve Gençlik Bakanı Sira Rego'nun ülkeye girişine yasak getirmişti.
İspanya hükümeti de buna karşılık İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e ülkeye giriş yasağı getirme kararı aldı.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Bakanlar Kurulu sonrasında düzenlediği basın toplantısında, İsrailli iki bakanın İspanya topraklarına girmesine izin verilmeyeceğini ve bunların isimlerinin Schengen bilgi sistemine dahil edileceklerini söyledi.
İspanya Başbakanı Sanchez'in dün İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını açıklamasının ardından iki ülke arasındaki diplomatik kriz büyümüştü.
Bu gelişmeden sonra İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişare için Madrid'e çağırmıştı.