İspanya soykırımcı İsrailli bakanlara kapılarını kapattı

İspanyol hükümeti bugünkü Bakanlar Kurulunda onaylayıp yürürlüğe soktuğu, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım paketi kapsamında iki İsrailli bakanın da ülkeye girişine yasak getirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in dün açıkladığı yaptırım paketinin ardından İsrail hükümeti misilleme olarak İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Çocuk ve Gençlik Bakanı Sira Rego'nun ülkeye girişine yasak getirmişti.

İspanya hükümeti de buna karşılık İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e ülkeye giriş yasağı getirme kararı aldı.

İspanya hükümetinin bugün onayladığı İsrail'e karşı yaptırımlar kapsamında bir maddede "Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması " ifadesi kullanılırken, bu önlem şimdilik İsrailli iki bakanla sınırlı tutuldu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Bakanlar Kurulu sonrasında düzenlediği basın toplantısında, İsrailli iki bakanın İspanya topraklarına girmesine izin verilmeyeceğini ve bunların isimlerinin Schengen bilgi sistemine dahil edileceklerini söyledi.

Albares, İspanya'ya girişi yasaklanan İsrailliler listesinde halihazırda "13 şiddet yanlısı Yahudi yerleşimcinin bulunduğunu ve bu iki bakanın da listeye eklendiğini" belirterek, listenin "açık ve sürekli geliştiğini" kaydetti.

İspanya Başbakanı Sanchez'in dün İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını açıklamasının ardından iki ülke arasındaki diplomatik kriz büyümüştü.

İsrail hükümeti, İspanya'yı aldığı kararlar nedeniyle "antisemitizmle" suçlayıp, hükümeti "yolsuzluğa bulaşmakla" itham etmiş ve İspanya hükümetinden Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun (Filistin kökenli) ülkeye girişinin yasaklandığını duyurmuştu.

Bu gelişmeden sonra İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişare için Madrid'e çağırmıştı.







