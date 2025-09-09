İspanya Başbakanı Sanchez: Tarih Gazze'ye karşı duyarsız kalanları yargılayacaktır

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e karşı hala net bir duruş sergilememesinden şikayet ederek, “Bazıları gerçeği ifade etmekten kaçınmak için dolaylı ifadelere ve karmaşık söylemlere başvurmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.





AB'nin mevcut kurallarına göre, İsrail'le silah ticaretini durdurması gerektiğini söyleyen Sanchez, “Daha neyi beklediklerini anlamıyorum. İspanya bugüne kadar İsrail konusunda yüksek sesle ve dürüstçe konuştu. Kim olursa olsun her zaman açık ve tutarlı bir tavır sergiledi. Gazze'de yaşananların tarifi zor, ancak bunu ifade eden bir kelime var: Soykırım. İspanya, bu soykırım sona erene kadar bu vahşeti görmezden gelmeyecek” değerlendirmesinde bulundu.



