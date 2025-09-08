İspanya Başbakanı'ndan 'İsrail'e daha fazla yaptırım' sözü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'e karşı açıkladıkları 9 maddelik yaptırımın ardından yaptığı bir konuşmada, gerekirse bu ülkeye yönelik daha fazla önlem alacaklarını söyledi. "Gazze'de olanların bir adı yok ama onu tanımlayan bir kelime var: Soykırım." diyen Sanchez, "İsrail'e karşı gerekirse daha fazlasını yapacağız. Çünkü bu ahlaki bir zorunluluk ve yasal bir yükümlülüktür. Tarih, Gazze'ye karşı duyarsız kalanları yargılayacaktır." ifadelerini kullandı.
Sanchez, Madrid'de katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İspanya hükümetinin Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e uygulama kararı aldığı 9 maddelik yaptırımları savundu.
İsrail'e karşı Avrupa Birliği (AB) içinde halen net bir tavır takınılmamasından yakınan Sanchez, "bazılarının gerçeği anlatmaktan kaçınmak için örtmecelere (hüsnütabir) ve akrobasilere sarılmaya devam ettiğini" söyledi.
"İsrail'e karşı gerekirse daha fazlasını yapacağız"
İspanya'nın İsrail'e yaptırımları
İspanya Başbakanı, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail'e silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren bir Kraliyet kararnamesinin onaylanması ve Gazze Şeridi'nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm kişilerin İspanya'ya girişlerinin yasaklanması başta olmak üzere İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını duyurmuştu.
Bunun hemen ardından İsrail hükümeti de, İspanya'nın attığı adımları "antisemitizm" ile suçlayıp, hükümeti "yolsuzluğa bulaşmakla" itham etmiş ve İspanya hükümetinden Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Díaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun (Filistin kökenli) ülkeye girişinin yasaklandığını duyurmuştu.
Bu gelişmeden sonra İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Tel Aviv Büyükelçisini istişare için Madrid'e çağırmıştı.