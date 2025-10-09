Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trump: Anlaşma yakın Mısır’a gidebilirim

Trump: Anlaşma yakın Mısır’a gidebilirim

04:009/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Donald Trump.
Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’la İsrail arasındaki ‘ateşkes’ müzakerelerinin iyi gittiğini belirterek, “Şu an çok iyi gidiyorlar. Orada (Mısır'da) harika bir ekibimiz var. Bence bu anlaşma gerçekleşecek. Belki pazar günü oraya gidebilirim" diye konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, tarafların ateşkes anlaşmasına varması durumunda imza törenine katılması için ABD Başkanı Donald Trump'ı Mısır'a davet etti. Sisi, "Anlaşma sağlanırsa ABD Başkanı Donald Trump'ı imza törenine katılmaya davet ediyorum, katılımınız harika olur" dedi. Trump ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "Şu an çok iyi gidiyorlar. Orada (Mısır'da) harika bir ekibimiz var, harika müzakereciler. Bence bu (anlaşma) gerçekleşecek. Gerçekleşme şansı yüksek. Hafta sonu, belki pazar günü oraya gidebilirim. Hafta sonu, belki pazar günü oraya (Ortadoğu'ya) gidebilirim" dedi.



#ABD
#Trump
#Ateşkes
#Hamas
#İsrail
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut başvurusu 2025: Sosyal konut başvurusu ne zaman? Kimler yararlanabilir, şartlar neler? Tarih ve kontenjanlar belli oluyor