Trump: Anlaşma yakın Mısır’a gidebilirim

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, tarafların ateşkes anlaşmasına varması durumunda imza törenine katılması için ABD Başkanı Donald Trump'ı Mısır'a davet etti. Sisi, "Anlaşma sağlanırsa ABD Başkanı Donald Trump'ı imza törenine katılmaya davet ediyorum, katılımınız harika olur" dedi. Trump ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "Şu an çok iyi gidiyorlar. Orada (Mısır'da) harika bir ekibimiz var, harika müzakereciler. Bence bu (anlaşma) gerçekleşecek. Gerçekleşme şansı yüksek. Hafta sonu, belki pazar günü oraya gidebilirim. Hafta sonu, belki pazar günü oraya (Ortadoğu'ya) gidebilirim" dedi.