Trump yine hedef gösterdi: Chicago Belediye Başkanı ve Eyalet Valisi hapse atılmalı

8/10/2025, Çarşamba
ABD Başkanı Trump, Chicago Belediye Başkanı ve Eyalet Valisi'nin "hapse atılması" gerektiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Chicago'da "güvenliği artırmak" için bölgeye gönderilen Ulusal Muhafızlara karşı çıkan Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson ile Illinois Valisi JB Pritzker'in "hapse atılması" gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Chicago kenti ile Illinois eyalet yönetimlerini hedef aldı.

Trump,
"Chicago Belediye Başkanı, gümrük muhafaza (ICE) memurlarını korumadığı için hapiste olmalı. Vali Pritzker de öyle."
ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamasının, federal yönetime devredilmiş olan Texas'taki Ulusal Muhafızların Chicago'ya doğru yola çıkmasından bir gün sonra gelmesi dikkati çekti.

"Geri adım atmayacağım"

Öte yandan Illinois Valisi Pritzker, yaptığı son açıklamada,
"Geri adım atmayacağım
." ifadesini kullanarak, Trump'ın kendilerine rağmen kente Ulusal Muhafız gönderme çabasına karşı duracaklarını vurguladı.
Pritzker, Trump'ın adımının "Anayasaya ve diğer yasalara aykırı olduğunu" savunarak, bu adıma karşı mahkemede dava açtıklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, Chicago kentindeki şiddet olayları ve suç oranlarını gündeme getirerek, federal çabalarla Chicago'yu yeniden "güvenli bir yer" haline getireceklerini söylemişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer federal kurumların, Chicago'daki şiddet olaylarının azaltılmasına önemli katkı sağladığını vurgulayan Trump, kentte halen büyük bir hamleye ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.




