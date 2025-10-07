Demokrat eyaletlere asker gönderiyor

Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti’nin yönettiği eyaletlere asker göndermeye devam ediyor.

Trump yönetimi, Teksas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırılmak üzere görevlendirdi. Trump yönetiminin, Demokrat Parti seçmenlerinin yoğunlukla yaşadığı kentlere yönelik askeri adımları, eleştirilere rağmen sürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in mahkemeye sunduğu belgede, Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızın, ülkenin Oregon ve Illinois eyaletlerinin yanı sıra "muhtemelen diğer yerlere" gönderilmek için görevlendirdiği ortaya çıktı. Illinois Valisi JB Pritzker, X platformundan bu adıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Federal hükümetten hiçbir yetkili, bu konuyu görüşmek veya koordine etmek için beni aramadı" dedi.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ ENGEL

ABD Bölge Yargıcı Karin Immergut ise önceki gün, Trump yönetiminin Oregon eyaletine bağlı Portland şehrine yaklaşık 200 Ulusal Muhafız konuşlandırma planına getirdiği geçici yasağın ardından dün verdiği kararda, Ulusal Muhafız konuşlandırmasını bu kez eyalet genelinde geçici olarak engelledi. Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı. Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu. Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini açıklamıştı.



