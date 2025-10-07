Demokrat eyaletlere asker gönderiyor

Trump yönetimi, Teksas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırılmak üzere görevlendirdi. Trump yönetiminin, Demokrat Parti seçmenlerinin yoğunlukla yaşadığı kentlere yönelik askeri adımları, eleştirilere rağmen sürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in mahkemeye sunduğu belgede, Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızın, ülkenin Oregon ve Illinois eyaletlerinin yanı sıra "muhtemelen diğer yerlere" gönderilmek için görevlendirdiği ortaya çıktı. Illinois Valisi JB Pritzker, X platformundan bu adıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Federal hükümetten hiçbir yetkili, bu konuyu görüşmek veya koordine etmek için beni aramadı" dedi.