ABD mahkemesinden Halkbank'ın temyiz başvurusuna ret: Hukuki süreç devam ediyor

ABD mahkemesinden Halkbank'ın temyiz başvurusuna ret: Hukuki süreç devam ediyor

6/10/2025, Pazartesi
ABD'de Halkbank aleyhine açılan ceza davasında, yapılan temyiz başvurusu reddedildi. Bankadan yapılan açıklamada, "Bu gelişme, hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir." denildi.

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ABD'deki ceza davası kapsamında Yüksek Mahkeme'ye yaptığı temyiz başvurusunun reddedildiğini bildirdi.

"Bankamız tüm yasal haklarını kullanmaya devam edecektir"

KAP açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Halkbank'ın ABD'de devam etmekte olan ceza davasıyla ilgili süreçte İkinci İstinaf Mahkemesi, Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini 22.10.2024 tarihinde reddetmişti. İkinci İstinaf Mahkemesi'nin aleyhimize verdiği bu kararla ilgili olarak Bankamızın ABD Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States) nezdinde yaptığı temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 6 Ekim 2025 tarihinde reddedilmiştir. Bu gelişme, hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Süreç olağan akışında ilerleyecek olup Bankamız tüm yasal haklarını kullanmaya devam edecektir."

"Girişimler olumlu yönde devam ediyor"

Açıklamada, ABD ve Türkiye arasında mutabakatlar çerçevesinde hukuki bir uzlaşma zemini yakalamaya yönelik girişimlerin de ayrıca olumlu yönde devam etmekte olduğu belirtildi.



