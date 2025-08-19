Halkbank'tan Sözcü Gazetesi’nin iftiralarına suç duyurusu: Kredi ve ihale iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Halkbank'tan, Sözcü Gazetesi’nde yer alan bankaya ve bankanın genel müdürü Osman Arslan'a yönelik iddialara ilişkin ikinci açıklama.
Halkbank, Genel Müdür Osman Arslan ve banka hakkında yayımlanan gerçeğe aykırı haberler nedeniyle Sözcü Gazetesi’ne suç duyurusunda bulundu. Ancak gazete, bugünkü sayısında da iddialarına devam etti. Bankadan yapılan yeni açıklamada, "Bankamızın bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul Finans Merkezi binası ihalesine dair asılsız iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Halkbank, Sözcü Gazetesi’nde yer alan bankaya ve bankanın genel müdürü Osman Arslan'a yönelik iddialara ilişkin ikinci kez açıklama yaptı.
Bankadan yapılan açıklamada, gazetenin daha önce “Bodrum’da lüks doğum günü partisi” iddiasını gündeme getirdiği, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunun kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.
Suç duyurusuna rağmen gazete asılsız haberlerine devam etti.
"Halkbank faaliyetleri mevzuata uygun ve denetleniyor"
Gazetenin bugünkü sayısında da bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul Finans Merkezi binası ihalesine dair yeni iddialara yer verdiği belirtilen açıklamada;
"Haberde adı geçen şirketin Halkbank ile iş ilişkisi, mevcut Genel Müdür göreve başlamadan önceye dayanmaktadır. Görev süresi boyunca şirkete herhangi bir kredi limiti artışı yapılmamış, ayrıcalıklı bir koşul tanınmamıştır.
Söz konusu firmaya hiçbir zaman döviz kredisi kullandırılmamış, dolayısıyla “döviz kredisinin ucuz TL kredisine çevrildiği” iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ndeki Halkbank binasının yapım işi, çok sayıda katılımcının yer aldığı bir ihale ile ve Genel Müdür’ün göreve başlamasından önce sonuçlandırılmıştır. İddia edildiği gibi şirkete fazladan ödeme yapılmamıştır."
denildi.
Açıklamada, tüm bu iddiaların mesnetsiz olduğuna dikkat çekilerek Halkbank’ın faaliyetlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuata uygun biçimde, BDDK, Sayıştay ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlendiği vurgulandı.
"Adli yollara başvurulacak"
Bankadan yapılan açıklamada,
“Halkbank ve Genel Müdürümüz hakkında bilinçli bir şekilde sürdürülen asılsız, mesnetsiz ve iftira mahiyetindeki yayınları en sert şekilde kınıyoruz. Bu tür yalan haberlerin Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca suç teşkil ettiği açıktır. Sorumlular hakkında tazminat talepleriyle birlikte gerekli tüm adli yollara başvurulacaktır”
denildi.
#Halkbank
#Sözcü Gazetesi
#Osman Arslan