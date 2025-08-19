Halkbank'tan Sözcü Gazetesi’nin iftiralarına suç duyurusu: Kredi ve ihale iddiaları gerçeği yansıtmıyor

“Halkbank ve Genel Müdürümüz hakkında bilinçli bir şekilde sürdürülen asılsız, mesnetsiz ve iftira mahiyetindeki yayınları en sert şekilde kınıyoruz. Bu tür yalan haberlerin Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca suç teşkil ettiği açıktır. Sorumlular hakkında tazminat talepleriyle birlikte gerekli tüm adli yollara başvurulacaktır”