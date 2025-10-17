Beyaz Saray'da buruk son: Trump Zelenski'yi uğurlamadı

Trump, gündemin ana maddesini oluşturan Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya olası sevkiyatına yeşil ışık yakmazken Zelenski ise, "Tomahawklara karşılık ABD’ye dron sağlayabiliriz." açıklamasında bulundu.

Trump ve Zelenski basın açıklamasından sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin sona ermesinin ardından yaşanan ufak bir detay ise gözlerden kaçmadı.

Beyaz Saray'da bir araya geldiği liderlere, uğurlarken kapıya kadar eşlik eden Trump, Zelenski'yi uğurlamadı.