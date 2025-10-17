Beyaz Saray'da buruk son: Trump Zelenski'yi uğurlamadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrası Beyaz Saray'dan ayrıldı. Ancak Zelenski'nin Trump tarafından değil de Beyaz Saray yetkilisi tarafından uğurlanması dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırladı.
İki lider, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trump, gündemin ana maddesini oluşturan Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya olası sevkiyatına yeşil ışık yakmazken Zelenski ise, "Tomahawklara karşılık ABD’ye dron sağlayabiliriz." açıklamasında bulundu.
Trump ve Zelenski basın açıklamasından sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.
Trump, Zelenski'yi uğurlamadı
Görüşmenin sona ermesinin ardından yaşanan ufak bir detay ise gözlerden kaçmadı.
Beyaz Saray'da bir araya geldiği liderlere, uğurlarken kapıya kadar eşlik eden Trump, Zelenski'yi uğurlamadı.
Ukrayna Devlet Başkanı, Beyaz Saray yetkilisi tarafından uğurlandı.