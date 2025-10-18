Yeni Şafak
Gazze’de ateşkes süreci: Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff Orta Doğu’ya gidiyor

14:0618/10/2025, Cumartesi
AA
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Gazze'de ateşkes sürecinin ilerlemesini izlemek için Orta Doğu'ya gideceği bildirildi.

Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili, Witkoff'un hafta başında İsrail ile Mısır'ın yanı sıra Gazze'ye de gitmesinin planlandığını ifade etti.

Gazze'deki ateşkes sürecinde son durumu ve ölen esirlerin cenazeleriyle ilgili süreci yerinde görmek amacıyla bölgeye gidecek olan Witkoff'un, bu kapsamda İsrail ve Mısır'da üst düzey isimlerle bir araya geleceği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazında ve Gazze sokaklarının altındaki tünellerde ölen esirlerin cesetlerini aktif olarak aradığını söylemiş ve süreci yakından takip ettiklerini belirtmişti.



