Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump 'Krallara Hayır' protestolarına tepki gösterdi: 'Canımı dişime takıyorum'

Trump 'Krallara Hayır' protestolarına tepki gösterdi: 'Canımı dişime takıyorum'

09:0720/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
ABD'de milyonlarca kişi Trump karşıtı "Krallara Hayır" protestolarında bir araya geldi.
ABD'de milyonlarca kişi Trump karşıtı "Krallara Hayır" protestolarında bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki "Krallara Hayır" (No Kings) protestolarında kendisine yönelik "otoriter" bir lider tanımına karşı, "Ülkemizi harika kılmak için canımı dişime takıyorum. Hepsi bu. Ben hiç de kral değilim" dedi.

İlki haziran ayında düzenlenen ve Trump'ın ülkeyi daha "militer ve otokratik" bir yöne götürdüğünü savunan "Krallara Hayır" protestolarının ikincisi ABD genelinde yapıldı.

Trump, başkent Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, protestolara ilişkin, "Kral değilim. Ülkemizi harika kılmak için canımı dişime takıyorum. Hepsi bu. Ben hiç de kral değilim" ifadelerini kullandı. Trump, ülkeye hizmet için yorulmadan çalıştığını belirtti.

Protestoları "bir şaka" olarak nitelendiren Trump, bunların milyarder iş insanı George Soros dahil "diğer radikal solcu manyaklar" tarafından finanse edildiğini ileri sürdü.

'Gösteriler çok küçüktü, çok etkisizdi ve insanlar çıldırmıştı'

Kendisine yöneltilen "otoriter" iddialarını reddeden Trump, "İnsanlara baktım. Bu ülkeyi temsil etmiyorlar. Gösteriler çok küçüktü, çok etkisizdi ve insanlar çıldırmıştı" değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu ABD geneli düzenlenen "Krallara Hayır" protestolarına katılanlar, demokrasiye, insan haklarına, ifade özgürlüğüne ve çevreye yönelik tehditler olduğunu savundu.


Gösteri organizatörlerden Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), 50 eyalette düzenlenen 2 bin 500'den fazla "Krallara Hayır" mitingine 7 milyon kişinin katıldığını bildirdi.

#ABD
#Donald Trump
#Protesto
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi yapıldı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?