Budapeşte iptal: Yakın gelecekte Trump-Putin zirvesi yok

04:0022/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Putin, Trump.
Putin, Trump.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Budapeşte’de yapılması planlanan görüşme iptal oldu. Beyaz Saray gerekçe olarak görüş ayrılıklarını gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen görüşmesi belirsizliğe büründü. İlk olarak CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, iki liderin görüşmesi öncesinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin "şimdilik askıya alındığını" aktardı. "Askıya alınma" sebebinin Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusundaki görüş ayrılıkları olduğu bildirildi. Beyaz Saray'dan Anadolu Ajansı'na bir yetkilinin yaptığı açıklamada ise, Trump ile Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediği bildirildi. ABD'li yetkili, "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır" ifadelerini kullandı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz. Ciddi bir hazırlığa ihtiyacımız var. Bu zaman alabilir" dedi.




