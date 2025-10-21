Dünyada gündeme oturdu: Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'ten 'Anan seçti' açıklaması

Leavitt, ABD'de yayın yapan Huffington Post muhabiri S.V. Date'in "Budapeşte'yi kim seçti?" sorusuna "Anan seçti" karşılığını vermesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yazılı açıklama yaptı.





Muhabir S.V. Date'yi "uzun süredir Trump'a saldıran, Demokrat söylemlerini tekrarlayan bir solcu aktivist" olarak nitelendiren Leavitt, "Gerçek muhabir gibi davranan aktivistler mesleğe zarar veriyor" ifadesini kullandı.





For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.



Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us — Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025





Ne olmuştu?

Öte yandan Huffington Post'un 17 Ekim tarihli haberinde muhabir Date, Sözcü Leavitt'e attığı mesajda, Trump'ın Ukrayna'da barış konulu görüşme için Budapeşte'yi seçmesinin sembolik anlam taşıdığını belirtmişti.





Date, aynı mesajda Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınmasının ardından İngiltere, ABD ve Rusya tarafından 1994'te imzalanan Budapeşte Memorandumu'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair güvence verdiğini hatırlatmasının ardından, Trump-Putin görüşmesi için bu kenti kimin seçtiğini sormuştu.



