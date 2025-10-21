Yeni Şafak
Trump-Putin zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: Yakın gelecekte planlanmıyor

Trump-Putin zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: Yakın gelecekte planlanmıyor

20:2421/10/2025, Salı
AA
Trump, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelebileceğini açıklamıştı.
Trump, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelebileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan'da yapılması planlanan zirveye ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. ABD'li yetkili tarafından yapılan açıklamada yakın gelecekte bir zirve yapılmasının planlanmadığı belirtildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıkladı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de iki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen Trump-Putin zirvesine ilişkin AA muhabirine yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'li yetkili, "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kremlin de açıklamada bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebilmek amacıyla, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte'de bir araya gelebileceğini açıklamıştı.

Gün içerisinde Kremlin'den yapılan açıklamada ise zirvenin iptal edilmediği ve tarihinin henüz belli olmadığı belirtilmişti.


