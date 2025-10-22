Yeni Şafak
Trump: Putin ile boşuna görüşmek istemiyorum

00:1422/10/2025, Çarşamba
AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Diwali kutlamasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmesinin ertelenmesine ilişkin, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olası görüşmesinin ertelenmesi konusunda
"Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum."
değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.


Trump, Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan ancak askıya alındığı belirtilen zirveye ilişkin soruya,
"Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum."
yanıtını verdi.
ABD Başkanı, sözlerinin devamında görüşmenin halen yapılabileceğini ima ederek,
"Henüz bir karar vermedik."
dedi.

ABD Başkanı Trump, Çin'in 1 Kasım itibariyle Çin'in %155 Gümrük Vergisi ödeyeceğini ifade etti.



#Donald Trump
#Vladimir Putin
#Amerika
