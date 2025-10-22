Trump: Putin ile boşuna görüşmek istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Diwali kutlamasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmesinin ertelenmesine ilişkin, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olası görüşmesinin ertelenmesi konusunda
değerlendirmesini yaptı.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan ancak askıya alındığı belirtilen zirveye ilişkin soruya,
yanıtını verdi.
ABD Başkanı, sözlerinin devamında görüşmenin halen yapılabileceğini ima ederek,
"Henüz bir karar vermedik."
dedi.
ABD Başkanı Trump, Çin'in 1 Kasım itibariyle Çin'in %155 Gümrük Vergisi ödeyeceğini ifade etti.
