Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump: Çin'le çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum

Trump: Çin'le çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum

09:2921/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de bir araya geleceğini söyledi
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de bir araya geleceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i ağırladı. Bu ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Çin ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

Çin'in kendilerine karşı çok saygılı olduğunu ve gümrük vergileri olarak yüksek miktarda para ödediklerini bildiren Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de bir araya geleceğini söyledi. Trump,
"Şi ile muhtemelen ‘çok adil’ bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum"
diye konuştu.
‘Her iki ülke için de iyi olacak bir şey’ üzerinde çalışacaklarını belirten Trump,
"Güney Kore'den ayrıldığımızda, bu yanlış olabilir ama, çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum. İkimiz de mutlu olacağız"
ifadelerini kullandı.
Trump, anlaşma sağlanamaması halinde Çin'e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını hatırlatarak,
"Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim, ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar"
açıklamasında bulundu.



#Donald Trump
#ABD
#Çin
#Şi Cinping
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ açıkladı: Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ve Kestel’de su kesintisi yaşanacak: 21 Ekim Bursa’daki su kesintisinden etkilenecek mahalleler