2500 şehirde Trump protestosu

ABD’nin 50 eyaletinde önceki gün eş zamanlı gerçekleşen "Krallara Hayır" (No Kings) protestolarında 7 milyon kişi bir araya gelerek Başkan Donald Trump'ın politikalarına tepkilerini ortaya koydu. İlki haziran ayında düzenlenen ve Trump'ın ülkeyi daha "militer ve otokratik" bir yöne götürdüğünü savunan "Krallara Hayır" protestolarının ikincisi eyaletlerin tamamında yapıldı. Başkent Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere 2 bin 500'den fazla bölgede düzenlenen eylemlere katılan milyonlarca kişi, Trump'ın özellikle Demokrat eyaletlere "güvenlik" gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesine tepki gösterdi. "No Kings" protestolarının organizatörleri arasında yer alan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve kürtaj, eğitim, silah kontrolü, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi konularda sivil toplum örgütleri, Trump'ın bazı politikalarına karşı çıkıyor.





MÜDAHALECİ POLİTİKALAR HEDEFTE

Eylemciler, Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıları, Chicago ve Los Angeles gibi şehirlere ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri gibi başlıklarda hükümetin kararlarını protesto etti. Washington Anıtı yakınında düzenlenen gösteriye katılan Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Trump'ın yönetim tarzının Amerikan değerlerine uymadığını savunarak, "Hayır Başkan Trump, sizin ya da başka bir kralın bizi yönetmesini istemiyoruz" dedi. Trump, son açıklamasında, "Ben bir kral değilim" demişti.





Avrupa başkentlerinde destek

Avrupa’da çeşitli şehirlerde ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteriler düzenlendi. Londra, Madrid, Berlin, Stockholm ve Roma’da ABD Büyükelçiliklerinin önünde toplanan göstericiler, "Amerika’yı tekrar aklı başında yapın" ve "Kendi halkına savaş açmayı bırak" pankartlarıyla ABD yönetimini protesto etti. Organizatörler, geçen hafta sonu düzenlenen küresel gösterilerin, "demokrasiye sahip çıkma çağrısı" olduğunu belirterek, "Trump bir lider gibi değil, bir kral gibi davranıyor" açıklamasında bulundu.



