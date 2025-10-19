Yeni Şafak
Witkoff 200 ABD askeri ile bölgeye geliyor

04:00 19/10/2025, Pazar
ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün İsrail ve Mısır’ı ziyaret etmek üzere Ortadoğu’ya gidecek.

Witkoff’un ziyaretinin amacının 9 Ekim’de İsrail ile Hamas arasında ilan edilen ateşkesin işleyişini yakından görmek ve Gazze’deki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması çalışmalarını gözlemlemek olduğu bildirildi. Witkoff’un ziyaret kapsamında Tel Aviv ve Kahire’nin ardından Gazze’ye de gideceği ifade edildi. İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonu ise ABD’nin Gazze çevresinde bir komuta merkezi kurmaya hazırlandığını bildirdi. Kanal, komuta merkezinin kurulması için 200 ABD askerinin İsrail’e gittiğini belirtti. Kanal’ın haberine göre, komite merkezinin Gazze’de saha elemanları barındıracağını ve bu elemanların Gazze’ye gitmesi beklenen uluslararası barış gücü ile koordinasyonu sağlamanın yanı sıra, esir cesetlerinin aranması çalışmalarına destek olacağı, aynı zamanda ateşkesin işleyişini gözlemleyeceği aktarıldı. Öte yandan, Beyaz Saray'dan Witkoff'un ziyareti öncesi yapılan açıklamada, İsrail'e ateşkes anlaşmasının maddelerine saygı gösterme çağrısı yapıldı.



