Refah Sınır Kapısı pazartesi günü yeniden açılacak

Refah Sınır Kapısı pazartesi günü yeniden açılacak

17:46 18/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Refah Sınır Kapısı

Filistin'in Mısır Büyükelçiliği, Gazze'ye Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nın 20 Ekim Pazartesi günü yeniden açılacağını duyurdu.

Filistin'in Mısır Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı'nın Pazartesi yeniden açılacağını açıkladı.

Gazze'de ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 binden fazla Filistinli katledildi, 170 binden fazla kişi yaralandı.



