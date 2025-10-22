Yeni Şafak
Zirve bilmecesi sonrası yeni hamle: ABD'den Rusya'ya yaptırım füzesi

23:1222/10/2025, Çarşamba
AA
Bessent, yaptırım için borsanın kapanışı ile yarın sabahı işaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan zirve bilmeceye dönmüşken Vaşington yönetimi yeni bir hamlede bulundu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, borsa kapanışının ardından ilk iş olarak Rusya yaptırımda ciddi bir artış açıklayacaklarını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bugün veya yarın Rusya'ya yönelik yaptırımlarda ciddi artış açıklayacaklarını bildirdi.

Bessent, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent, "Bugün borsa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında ciddi bir artış açıklayacağız." dedi.



#Rusya
#yaptırım
#ABD
#ABD Hazine Bakanı
#Scott Bessent
