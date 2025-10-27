ABD'de federal çalışanlardan 'hükümet kapanmasını sonlandırın' çağrısı

AFGE Ulusal Başkanı Everett Kelley, federal hükümetin 1 Ekim'den bu yana kapalı kalmasının sonlandırılmasına ilişkin çağrıda bulundu. Kelley, "Amerikalılar, Washington'daki siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle maaşsız çalışmaya zorlanıyor ve kira, market, benzin ve ilaç masraflarını karşılamaya çalışıyor. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
ABD'de federal çalışanları temsil eden Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE), ülkede bütçe anlaşmazlığı nedeniyle devam eden hükümet kapanmasının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
AFGE Ulusal Başkanı Everett Kelley, yaptığı açıklamada, hükümet kapanmasını sona erdirmenin zamanının geldiğini belirtti.
Kelley, bu durumun vergi mükelleflerine milyarlarca dolara mal olduğunu, küçük işletmelere zarar verdiğini ve hükümete olan güveni sarstığını vurgulayarak, hükümetin derhal açılması ve çalışanların maaşlarının ödenmesi çağrısı yaptı.
Federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı
ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması ve Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.
Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa, aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.
Geçici bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durduruyor.