Sanık olduğu duruşmaya katılmadı husumetlisi yerine başka birini tüfekle yaraladı

14:024/11/2025, Salı
DHA
Kayseri'de, sanık olduğu duruşmaya katılmayan Mustafa K. (38), aynı dosyada şikayetçi olan Mustafa C.’yi (38), adliyeden çıktıktan sonra takip edip silahlı saldırı düzenledi. Mustafa C. yara almazken, bu sırada yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği Şahin Y. yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Plevne Mahallesi 3540. Sokak'ta meydana geldi. Kayseri 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘Silahla tehdit’, ‘Basit yaralama’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından görülen davanın sanığı olan Mustafa K., duruşmaya katılmadı. Aynı davada şikayetçi olan Mustafa C. ise duruşmanın ardından adliyeden ayrıldı. Bu sırada adliyenin önünde bekleyen Mustafa K., Mustafa C.’nin bulunduğu aracı takibe aldı.

Durumu fark eden Mustafa C., aracından inip kaçmaya başladı. Mustafa K. de otomobilden inip Mustafa C.’ye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Şahin Y.’nin başına isabet etti. Ayrıca saçmaların isabet ettiği otomobilde ise hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahin Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan Mustafa K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan Mustafa K.'nin, Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Basit yaralama', 'Birden fazla kişi ile tehdit', 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından başka bir davanın sanığı olduğu, Mustafa C.'nin de yine müşteki olduğu ve bugün yargılamanın yapılacağı öğrenildi.

Olayın da taraflar arasındaki 2 duruşma arasında meydana geldiği belirtildi.





