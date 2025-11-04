Yeni Şafak
Kayseri'de bir kadın önce kendini eve kilitledi sonra evi ateşe verdi

09:504/11/2025, Salı
IHA
Yanan evden çıkarılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kendini kilitledikten sonra evi ateşe veren bir şahıs, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kayseri Kocasinan'da iddiaya göre psikolojik sorunları olan bir şahıs kendini kilitlediği evini ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin içindeki şahıs, ekiplerin müdahalesi ile balkondan itfaiye aracıyla çıkarılırken, çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.





