Kayseri'de bir kadın önce kendini eve kilitledi sonra evi ateşe verdi

Kayseri Kocasinan'da iddiaya göre psikolojik sorunları olan bir şahıs kendini kilitlediği evini ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin içindeki şahıs, ekiplerin müdahalesi ile balkondan itfaiye aracıyla çıkarılırken, çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.