İzmir'de kuyuya düşen kişiyi itfaiye kurtardı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 12 metrelik kuyuya düşen 80 yaşındaki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Halik Tüysüz'ün, Gölcük Mahallesi'nde dengesini kaybederek yaklaşık 12 metrelik kuyuya düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kuyuya inen itfaiye ekipleri, vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Tüysüz'ü yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkardı.
Hastaneye sevk edilen Tüysüz'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.