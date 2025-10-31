Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de kuyuya düşen kişiyi itfaiye kurtardı

İzmir'de kuyuya düşen kişiyi itfaiye kurtardı

09:5331/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Hastaneye sevk edilen Tüysüz'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Hastaneye sevk edilen Tüysüz'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 12 metrelik kuyuya düşen 80 yaşındaki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Halik Tüysüz'ün, Gölcük Mahallesi'nde dengesini kaybederek yaklaşık 12 metrelik kuyuya düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.


Kuyuya inen itfaiye ekipleri, vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Tüysüz'ü yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkardı.


Hastaneye sevk edilen Tüysüz'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



#12 metrelik kuyu
#80 yaşındaki adam
#Düşme
#İtfaiye
#Kurtarma
#ödemiş
#yaralanma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KOSGEB İş Geliştirme Desteği başvuruları için son gün: KOSGEB desteği hibe mi, yoksa geri ödemeli mi?