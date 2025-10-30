Ağrı'nın Bezirhane köyünde kara saplanan araçta mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı

AFAD’dan 1 birim amiri, 3 arama kurtarma personeli ve 2 araç, jandarmadan ise 3 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 7 personel ve 3 araçla yapılan tahliye çalışması sonucunda araçtaki 2 vatandaş, bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.































