Ağrı'nın Bezirhane köyünde kara saplanan araçta mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kara saplanan araçta mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı

12:4530/10/2025, Perşembe
IHA
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Bezirhane köyünde kara saplanan araçta mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Doğubayazıt ilçesi Bezirhane köyü Balıkgölü mevkiinde bir aracın kara saplandığı ve araçtaki 2 kişinin mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbarla olay yerine Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgedeki olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen ekipler tahliye çalışmalarına başladı.

AFAD’dan 1 birim amiri, 3 arama kurtarma personeli ve 2 araç, jandarmadan ise 3 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 7 personel ve 3 araçla yapılan tahliye çalışması sonucunda araçtaki 2 vatandaş, bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.









