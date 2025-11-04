Yeni Şafak
Evi ateşe verip 2 jandarmayı bıçakla yaraladı: Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

15:514/11/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Muğla'nın Ula ilçesinde bir evi ateşe veren Rıdvan Can Kayakurt (33) ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipteki 2 jandarma personelini bıçakla yaraladı. Jandarma personelleri tarafından vurularak yakalanan Kayakurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rıdvan Can Kayakurt, Nail Mücek’e (33) ait evi ateşe verip, elindeki bıçakla yandaki Nevzat Gültekin’e (60) ait eve girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.


Kayakurt gelen jandarma ekiplerine bıçakla saldırdı. Yaşanan arbedede 2 jandarma personeli bıçakla yaralandı. Bu sırada Rıdvan Can Kayakurt jandarmalardan birine ait silahı alıp, ekiplere ateş açtı. Jandarmanın uyarı ateşine rağmen direnen Kayakurt, silahla vuruldu.



 Yaralanan Rıdvan Can Kayakurt, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kayakurt'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma personellerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.









UYUŞTURUCU BAĞIMLISI


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Rıdvan Can Kayakurt'un 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan sabıka kaydı olduğu belirlendi.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.







