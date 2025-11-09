Yeni Şafak
Güvenlikçiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı: Düğün hazırlığındaydı

22:069/11/2025, Pazar
Antalya’da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker, gürültü yaparak otel önünde alkol alan iki kişiyi uyardığı sırada çıkan tartışmada göğsünden yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Göker, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden Tahsin Göker'in 2 hafta sonrası nikahı olduğu öğrenildi.

Antalya’da düğün hazırlığı yapan güvenlik görevlisini kalbinden bıçaklayarak öildüren zanlı tutuklanırken, kavgaya karışan 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak’ta dün gece bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26) ve Talat K.B., gürültü yaparak otel önünde alkol alan Eyüp T. (20) ve Halil S.’yi (18) uyarmış, uyarılara aldırış etmeyerek alkol almayı sürdüren şahıslar çıkan tartışmada Tahsin Göker’i göğsünden bıçaklamıştı. Kalbine aldığı bıçak darbesi sonucu hastaneye kaldırılan Göker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Eyüp T. ve Halil S., Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Eyüp T. ve Halil S. adliyeye sevk edildi.


Eyüp T.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Tahsin Göker ile herhangi bir tanışıklığı olmadığını ve otelin yanında oturduğunu, şahısların kendisini uyardığını ve kafa attığını, kendisini korumak için bıçağı salladığını söylediği öğrenildi. Savcılık ifadesinin ardından olayın şüphelilerinden Halil S. adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Tahsin Göker’i bıçaklayan ve olay anı güvenlik kameralarına yansıyan Eyüp T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp T.’nin kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçundan sabıkası da olduğu öğrenildi.


Öte yandan 2 hafta sonrasına nikah tarihi aldığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen güvenlik görevlisi Tahsin Göker’in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesi ve yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Burdur’un Tefenni ilçesine götürüldü.



