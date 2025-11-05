Yeni Şafak
Yemek dağıtan Kızılay çalışanı tabanca ile vuruldu: Bacağından yaralandı

15:355/11/2025, Çarşamba
DHA
Cinoğlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.
İzmir'de ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapan Kızılay çalışanı Ahmet Cinoğlu (34), tartıştığı M.A. (28) tarafından tabanca ile vuruldu. Cinoğlu hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli yakalandı.

İzmir'de ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımı yapan Kızılay personeli Ahmet Cinoğlu ile M.A. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. M.A., ardından Cinoğlu'nun yanından uzaklaştı. Bir süre sonra, yemek dağıtmayı sürdüren Cinoğlu'nun yanına dönen M.A., yanındaki tabancayla ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Cinoğlu, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. kısa sürede yakalanırken, Cinoğlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.




