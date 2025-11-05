Yemek dağıtan Kızılay çalışanı tabanca ile vuruldu: Bacağından yaralandı

İzmir'de ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımı yapan Kızılay personeli Ahmet Cinoğlu ile M.A. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. M.A., ardından Cinoğlu'nun yanından uzaklaştı. Bir süre sonra, yemek dağıtmayı sürdüren Cinoğlu'nun yanına dönen M.A., yanındaki tabancayla ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Cinoğlu, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. kısa sürede yakalanırken, Cinoğlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.