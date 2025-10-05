Yeni Şafak
Tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

17:365/10/2025, Pazar
DHA
Gaziantep'te, Mehmet Tüzel tartıştığı kardeşi Yaşar Tüzel tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ağabeyinin ölümüne neden olan Yaşar Tüzel gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Olay, öğleden sonra Göllüce Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Yaşar Tüzel ile ağabeyi Mehmet Tüzel arasında evlerinin önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yaşar Tüzel, yanındaki maket bıçağıyla ağabeyini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Mehmet Tüzel ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağabeyinin ölümüne neden olan Yaşar Tüzel gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.




#Gaziantep
#cinayet
#soruşturma
