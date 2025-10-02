Yeni Şafak
Kayseri’de çifte cinayet: Karı koca cami çıkışında evlerinin önünde öldürüldü

2/10/2025, Perşembe
IHA
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde karı koca evlerinin önünde uğradığı saldırı sonucu av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Fahri B. ile eşi Gülhanım B., cami çıkışı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evlerinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğradı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Fahri B. ve Gülhanım B.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Kayseri
#Cinayet
#Çift
#Ölüm
