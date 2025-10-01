Arnavutköy’de esrarengiz cinayet: Polis yeleği giymiş şahsı vurup kaçtılar

Arnavutköy'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Hastane Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ismi öğrenilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaklaşık 30’lu yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın üstünde polis yazılı bir yelek giydiği tespit edildi.