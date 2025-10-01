Yeni Şafak
Arnavutköy’de esrarengiz cinayet: Polis yeleği giymiş şahsı vurup kaçtılar

08:301/10/2025, Çarşamba
Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Arnavutköy’de gece saatlerinde cadde ortasında bir kişiye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda başından vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı

Arnavutköy'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Hastane Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ismi öğrenilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaklaşık 30’lu yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın üstünde polis yazılı bir yelek giydiği tespit edildi.


İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Geniş güvenlik önlemleri alınan cadde üzerinde polis bir süre inceleme yaptı.


Üzerinde "polis" yazılı bir yelek olduğu görülen kişinin cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.




