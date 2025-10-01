Yeni Şafak
Diyarbakır'da temizlik için su kuyusuna giren 4 kişi hayatını kaybetti

08:201/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
DHA
Cenazeler, ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılarak, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Diyarbakır Valiliği, Çermik ilçesinde 4 kişinin temizlemek için girdikleri su kuyusunda motordan sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybettiği olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

Petekkaya Mahallesi’nde Mehmet, Mehmet ve Kemal Karabağ ile Hanifi Yeşilyaprak, temizlemek için girdikleri, etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmadı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılarak, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

Diyarbakır Valiliğinden olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saat 16.40 sıralarında bir kişiye ait su kuyusunu temizlemek amacıyla kuyuya giren 4 kişinin karbonmonoksit gazından etkilendiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen vatandaşların kurtarılamadığı bildirilen açıklamada, "Vatandaşlarımız maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari incelemeler başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz" denildi.





#DİYARBAKIR
#SU KUYUSU
#ZEHİRLENME
