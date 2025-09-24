İki kardeşi öldüren yemek: Akşam yemeğinden sonra fenalaştılar, anne kalp krizi geçirdi, iki çocuk hayatını kaybetti

, baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia Birkent (2), yedikleri yemeğin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde anne Aleyna Birkent’in kalp krizi geçirdiği belirlendi ve tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi.