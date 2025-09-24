Yeni Şafak
İki kardeşi öldüren yemek: Akşam yemeğinden sonra fenalaştılar, anne kalp krizi geçirdi, iki çocuk hayatını kaybetti

İki kardeşi öldüren yemek: Akşam yemeğinden sonra fenalaştılar, anne kalp krizi geçirdi, iki çocuk hayatını kaybetti

19:4224/09/2025, Çarşamba
IHA
Eyüpsultan’da yedikleri yemekten zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti.
Eyüpsultan’da yedikleri yemekten zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti.

İstanbul Eyüpsultan’da, 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kardeş hayatını kaybetti.

Olay, 22 Eylül’de Eyüpsultan Topçular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
, baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia Birkent (2), yedikleri yemeğin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde anne Aleyna Birkent’in kalp krizi geçirdiği belirlendi ve tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi.
Ertesi gün sabah saatlerinde çocukların yeniden rahatsızlanması üzerine baba Yücel Birkent, çocuklarını tekrar hastaneye götürdü. Tedavi gördükleri hastanede durumları fenalaşan iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden biri 4, diğeri 2 yaşındaki kardeşler Arnavutköy Boğazköy’de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




