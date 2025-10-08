Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Jiletle çevresindekilere taşkınlık yaptı: Sokak ortasında öldürüldü

Jiletle çevresindekilere taşkınlık yaptı: Sokak ortasında öldürüldü

07:438/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jiletle kendine zarar veren ve çevresindekilere de rahatsızlık veren Özgür Ş. (46), çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi’nde meydana geldi. Elinde jiletle kendine zarar veren Özgür Ş., taşkınlık yaparak çevresindekileri de rahatsız etti. Özgür Ş. ile 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

Yaşanan arbede sırasında tabanca ile vurulan Özgür Ş., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Özgür Ş., İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özgür Ş., burada yapılan müdahalelere rağmen, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheli 3 kişiyi yakaladı.

Olay yerindeki bir araç da incelenmek üzere etrafı şerit ile çevrildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, polis, araçta ve cadde üzerinde çalışma başlattı. 

#Kocaeli
#İzmit
#Jilet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman, şartları nedir, faiz oranı ve vade sayısı kaç, hangi bankalar verecek?