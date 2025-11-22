Katilin planı 8 ay sonra bozuldu: Zehirlendi denilmişti cinayet çıktı

Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "8 ay önce yaşlı bir teyzemiz evinde ölü bulunmuştu. Kimi kimsesi yoktu. Tek başına yaşayan bir insandı. Tabii ki polislerimiz de sağ olsun çok yoğun çalıştılar, her noktayı incelediler. Bugün 8 ay sonucunda cinayet olduğu ortaya çıktı. Polis teşkilatımıza sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.