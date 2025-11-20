Yeni Şafak
Otizmli genci 'odunluğa baktı' diye darbeden fırın çalışanı tutuklandı

Otizmli genci 'odunluğa baktı' diye darbeden fırın çalışanı tutuklandı

22:39 20/11/2025, Perşembe
Yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol
Yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol

Kocaeli'de Yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol, bisikletle dolaştığı sırada bir fırının odunluğuna baktığı gerekçesiyle iş yeri çalışanı Y.D. tarafından zorla içeri sokularak darbedildi. Aile, şüpheli hakkında şikayetçi olmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 4 gün önce odunluğa baktığı gerekçesiyle yüzde 85 oranında otizmli genci darbeden fırın çalışanı tutuklandı.


Olay, 16 Kasım’da saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol (32), bisikletle dolaştığı sırada bir fırının odunluğuna baktı. İddiaya göre, Şenol’un odunluğa baktığını gören iş yeri çalışanı Y.D., Şenol’u zorla içeri sokarak odunla darbetti. Şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu şahsı daha sonra iş yerinden sokağa attığı öne sürüldü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenol’un kafasına 6 dikiş atılarak, kolu alçıya alındı. Aile, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.


Gözaltına alınan fırın çalışanı Y.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



