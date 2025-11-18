Konya'da 16 yaşındaki çocuk annesine ve kardeşine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokakta tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. 1'i kız 3 çocuk babası Ahmet Gökçek, akşam eve geldikten sonra belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada eşi ile 2 oğluna şiddet uyguladı. Olayın ardından evi terk eden anne, bir süre sonra eşyalarını almak üzere tekrar geldi. İddiaya göre yeniden yaşanan tartışmada Ahmet Gökçe, aile bireylerine bir kez daha şiddet uyguladı.