Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
3. Sayfa
Konya'da 16 yaşındaki çocuk annesine ve kardeşine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Konya'da 16 yaşındaki çocuk annesine ve kardeşine şiddet uygulayan babasını öldürdü

08:1318/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da kuyumcuda çalışan S.G. (16), evde çıkan tartışma sonucu kendisi, annesi ve kardeşine şiddet uygulayan babası Ahmet Gökçe'yi (40) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokakta tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. 1'i kız 3 çocuk babası Ahmet Gökçek, akşam eve geldikten sonra belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada eşi ile 2 oğluna şiddet uyguladı. Olayın ardından evi terk eden anne, bir süre sonra eşyalarını almak üzere tekrar geldi. İddiaya göre yeniden yaşanan tartışmada Ahmet Gökçe, aile bireylerine bir kez daha şiddet uyguladı.


Yaşanan arbede sırasında çiftin büyük çocuğu olan S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babası Ahmet Gökçe'yi göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan Gökçe, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gökçe, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. S.G. de Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.






#aile
#konya
#şiddet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e Devlet TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılır? TOKİ 500 bin sosyal konut 5000 lira başvuru parası ne zamana kadar yatırılacak?