Alüminyum fosfit mi öldürdü?

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra, anne Çiğdem Böcek ile Kadir Muhammet (6) ve Masal'ın (3) Fatih’te kaldıkları otelde rahatsızlanarak hayatını kaybetmesinden sonra dün de baba Servet Böcek, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Aynı otelden 3 turistin daha gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 11’e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma genişletilirken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN MI?

Ailenin konakladığı otelde, olaydan saatler önce tahtakurusuyla mücadele için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlenmişti. Kullanılan ilaçtaki 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, banyo boşluğundaki havalandırmadan ailenin bulunduğu odaya ulaşmış ve onları zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Uzmanlar, özellikle tarım ve haşere kontrolünde kullanılan alüminyum fosfitin panzehiri olmadığını, yoğun solunması halinde kısa sürede ölüme yol açabileceğini belirtiyor. Soruşturmada gözaltına alınan ilaçlama çalışanının ise bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.

TEDAVİ DEĞİŞTİRİLDİ AMA YANIT VERMEDİ

Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden baba Servet Böcek'in de vefatı öncesinde tedavisinin de alüminyum fosfit zehirlenmesi ihtimaline göre yeniden düzenlendiği bildirildi. Ancak Böcek, tedavilere yanıt vermedi. Adli Tıp Kurumu'nda anne ve iki çocuğun kan örneklerinde alüminyum fosfit izlerinin araştırıldığı, incelemelerin çok yönlü sürdüğü aktarıldı.







