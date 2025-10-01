Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun
17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti: Sokakta babasını öldürdü

17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti: Sokakta babasını öldürdü

18:201/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir kişi, babasını tabancayla vurarak öldürdü.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir kişi, babasını tabancayla vurarak öldürdü.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, 17 yaşındaki M.C.A., tartıştığı babası 47 yaşındaki Sedat A.'yı tabancayla vurarak öldürdü. M.C.A., olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Bülbül Mahallesi'nde Sedat A. (47) ile oğlu M.C.A. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.A., üzerindeki ruhsatsız tabanca ile babasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu baba, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

M.C.A. olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.






#baba
#cinayet
#Giresun
#Oğul
#Şebinkarahisar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası’ndan kredi kartı faizlerinde sürpriz indirim: Kredi kartı faiz oranları kaç oldu, ne kadar düştü? İşte güncel rakamlar