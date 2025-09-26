Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Giresun’da feci kaza: Araç uçuruma yuvarlandı ölü ve yaralı var

Giresun’da feci kaza: Araç uçuruma yuvarlandı ölü ve yaralı var

13:4526/09/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun’un Espiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Espiye Ericek köyü grup yolunda, Aydınlar köyü yakınlarında İbrahim A. idaresindeki 06 VHJ 47 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan Osman Aydın olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü İbrahim A. ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Giresun
#uçurum
#Espiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?