Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri 2026: Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri 2026: Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

12:5729/01/2026, Perşembe
Mazot ve gübre desteği ödemeleri 2026 yılı için yeniden gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ocak ayında açıkladığı destek paketinin ardından çiftçiler, ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını araştırıyor.

arım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan Temel Destek kapsamında mazot ve gübre ödemeleri, 2026 yılında da çiftçilerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı.

2026 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot gübre desteği 2026 ödeme takvimine ilişkin şu ana kadar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Ödeme tarihine dair açıklamanın ilerleyen haftalarda paylaşılması bekleniyor.

Ocak ayında 1,623 milyar TL destek ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplam 1 milyar 623 milyon liralık tarımsal destek ödemesi sağlandığını açıkladı. Bu kapsamda; arıcılık desteği, hayvan gen kaynakları desteği, küçükbaş hayvancılık desteği, kırsal kalkınma yatırımları desteği ve sertifikalı tohum üretim desteği kalemlerinde ödemeler yapıldı.

Çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı (e-Devlet)

Mazot gübre desteği sorgulama işlemleri dahil olmak üzere tarımsal destek ödemeleri, e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. ÇKS’ye kayıtlı üreticiler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak destek ödemesi sorgulaması gerçekleştirebiliyor. Bunun için e-Devlet’te Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sayfasına girilmesi yeterli.

