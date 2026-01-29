ATA AÖF bütünleme sınavı, finallerin tamamlanmasıyla öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Güz Dönemi bütünleme sınavları için geri sayım başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman?
ATA AÖF yarıyıl sonu final sınavları 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapıldı. Sonuçlar da geçtiğimiz haftalarda ilan edildi. Final sınavlarında başarıyı yakalayamayan öğrenciler için bütünleme sınavları önemli bir fırsat. Sınavların başlangıç saatleri, süreleri ve giriş belgelerinin nasıl alınacağı gibi detaylar da merak konusu oldu. Peki ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?
2026 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin güz yarıyılı takvimine göre bütünleme sınavları, 14-15 Şubat tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleşecek.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SAATLERİ
3 oturum halinde yapılacak ATA AÖF bütünleme sınavlarının başlangıç saatleri şöyle:
1.Oturum : 14 Şubat 2026 saat 09.30
2.Oturum : 14 Şubat 2026 saat 14.00
3.Oturum : 15 Şubat 2026 saat 09.30
ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavlarının giriş yerleri henüz belli olmadı. Konuya dair resmi duyuru yapıldığında haberimize eklenecektir.