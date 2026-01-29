ATA AÖF yarıyıl sonu final sınavları 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapıldı. Sonuçlar da geçtiğimiz haftalarda ilan edildi. Final sınavlarında başarıyı yakalayamayan öğrenciler için bütünleme sınavları önemli bir fırsat. Sınavların başlangıç saatleri, süreleri ve giriş belgelerinin nasıl alınacağı gibi detaylar da merak konusu oldu. Peki ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?