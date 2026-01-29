İşi olmayana 10 ay maaşta şartlar ortaya çıktı: 26 bin TL ödeme alacaklar

İŞKUR tarafından işsiz kalan vatandaşlara sağlanan işsizlik maaşı, 2026 yılı itibarıyla güncellendi. Yeni yılda ödenecek tutarlar, yararlanma şartları ve ödeme süresi en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
İşsizlik maaşı 2026 yılında yeniden hesaplandı. İŞKUR’un sunduğu ödenekten kimlerin yararlanabileceği, kaç ay ödeme alınacağı ve maaşın nasıl hesaplandığı netleşti.
2026 İŞSİZLİK MAAŞI GÜNCELLENDİ: YENİ TUTARLAR VE ŞARTLAR NETLEŞTİ
İŞKUR tarafından işsiz kalan vatandaşlara sağlanan işsizlik ödeneğinde 2026 yılıyla birlikte yeni dönem başladı. Asgari ücret artışıyla birlikte işsizlik maaşı tutarları güncellenirken, ödeneğin hesaplama yöntemi ve yararlanma şartları da yeniden gündeme geldi. En fazla 10 aya kadar sürebilen destekten kimlerin faydalanabileceği merak ediliyor. Türkiye’de istihdam 32 milyonun üzerine çıkarken, işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyrediyor. İşsizliğin azaltılmasında önemli rol üstlenen İŞKUR, işsiz kalan sigortalılara her ay maaş ödemesi yapmaya devam ediyor. Ocak ayıyla birlikte işsizlik maaşı hesaplarında da yeni rakamlar devreye girdi.
KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
Sigortalı olarak çalışırken kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan çalışanlar, belirli şartları taşımaları halinde İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı alabiliyor. Ödeme tutarı, çalışanın son dört aylık brüt kazancına göre hesaplanıyor.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN TEMEL ŞARTLARI
İşsizlik maaşı alabilmek için;
İşten çıkarılmanın çalışanın kendi isteğiyle olmaması,
İşten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı çalışılmış olması,
Son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekiyor.
HER İŞTEN AYRILAN MAAŞ ALABİLİR Mİ?
İstifa edenler, emeklilik, askerlik veya evlilik nedeniyle işten ayrılanlar işsizlik maaşından yararlanamıyor.
BAŞVURU ZORUNLU MU?
İşten çıkarılan sigortalının, işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da online olarak başvurması gerekiyor.
30 GÜN İÇİNDE BAŞVURMAZSA NE OLUR?
Mücbir sebepler dışında 30 gün içinde başvuru yapılmazsa, gecikilen süre toplam işsizlik maaşı süresinden düşülüyor. Örneğin iki ay geciken bir sigortalı, 10 ay yerine 8 ay ödeme alabiliyor.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
İşsizlik maaşı, sigortalının son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı üzerinden hesaplanıyor. Ancak bu tutar, brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Ödenekten yalnızca damga vergisi kesiliyor.
2026 YILI İŞSİZLİK MAAŞI TUTARLARI
2026 yılı asgari ücretine göre işsizlik maaşı aralıkları şöyle oluştu:
En düşük işsizlik maaşı: 12.212 TL
En yüksek işsizlik maaşı: 26.424 TL
Maaş ne kadar yüksek olursa olsun, alınabilecek en üst tutar bu sınırı aşamıyor.
PRİM GÜNÜNE GÖRE ÖDEME SÜRESİ
İşsizlik maaşı süresi, son üç yıldaki prim gün sayısına göre belirleniyor:
600 gün prim: 6 ay
900 gün prim: 8 ay
1080 gün prim: 10 ay