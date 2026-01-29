İşi olmayana 10 ay maaşta şartlar ortaya çıktı: 26 bin TL ödeme alacaklar

2026 İŞSİZLİK MAAŞI GÜNCELLENDİ: YENİ TUTARLAR VE ŞARTLAR NETLEŞTİ

İŞKUR tarafından işsiz kalan vatandaşlara sağlanan işsizlik ödeneğinde 2026 yılıyla birlikte yeni dönem başladı. Asgari ücret artışıyla birlikte işsizlik maaşı tutarları güncellenirken, ödeneğin hesaplama yöntemi ve yararlanma şartları da yeniden gündeme geldi. En fazla 10 aya kadar sürebilen destekten kimlerin faydalanabileceği merak ediliyor. Türkiye’de istihdam 32 milyonun üzerine çıkarken, işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyrediyor. İşsizliğin azaltılmasında önemli rol üstlenen İŞKUR, işsiz kalan sigortalılara her ay maaş ödemesi yapmaya devam ediyor. Ocak ayıyla birlikte işsizlik maaşı hesaplarında da yeni rakamlar devreye girdi.