Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından altın piyasasında hareketlilik dikkat çekiyor. 29 Ocak Perşembe günü itibarıyla ons altındaki seyir ve döviz kurundaki değişimle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. Altının onus bu sabah 5577 dolardan işlem görüyor. Peki, Bugün (29 Ocak 2026 Perşembe) tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar? İşte güncel alış- satış fiyatları.
ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği 2026 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Karar sonrası altın fiyatları tırmanışa geçti.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.735,8810
Satış: 7.736,8580
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.544,84
Satış: 5.546,02
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 12.376,6700
Satış: 12.648,8300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 49.509,6400
Satış: 50.444,3100
CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 51.757,00
Satış: 52.242,00
CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 24.655,38
Satış: 25.276,57
CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 49.465,33
Satış: 50.398,54
CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 50.119,70
Satış: 51.387,90
CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.399,07
Satış: 5.710,19
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 7.243,99
Satış: 7.594,90
CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 128.995,00
Satış: 130.706,00
CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
Altın neden yükseliyor?
Jeopolitik cephede ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a nükleer silahlar konusunda anlaşma çağrısı yapması ve karşılıklı sert açıklamalar da güvenli liman talebini artırdı.
Para politikası tarafında ise Fed, faizleri sabit bıraktı ve enflasyonun hâlâ yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu vurguladı. Ayrıca Tether’in yatırım portföyünün yüzde 10–15’ini fiziki altına ayırma planları fiyatları destekledi.
Ons gümüşde yeni bir zirve yaptı. Ons gümüş 119,42 doları gördü. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,8 artışla 117,33 dolarda. Gümüş yıl başına göre yüzde 65,1 yukarıda.