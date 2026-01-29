Para politikası tarafında ise Fed, faizleri sabit bıraktı ve enflasyonun hâlâ yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu vurguladı. Ayrıca Tether’in yatırım portföyünün yüzde 10–15’ini fiziki altına ayırma planları fiyatları destekledi.





Ons gümüşde yeni bir zirve yaptı. Ons gümüş 119,42 doları gördü. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,8 artışla 117,33 dolarda. Gümüş yıl başına göre yüzde 65,1 yukarıda.