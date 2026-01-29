Yeni Şafak
Altından rekor üzerine rekor! Bugün (29 Ocak 2026 Perşembe) tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın güncel alış- satış fiyatları

Tuğba Güner
09:4629/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından altın piyasasında hareketlilik dikkat çekiyor. 29 Ocak Perşembe günü itibarıyla ons altındaki seyir ve döviz kurundaki değişimle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. Altının onus bu sabah 5577 dolardan işlem görüyor. Peki, Bugün (29 Ocak 2026 Perşembe) tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar? İşte güncel alış- satış fiyatları.

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği 2026 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Karar sonrası altın fiyatları tırmanışa geçti.

GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 7.735,8810

Satış: 7.736,8580

CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


Alış: 5.544,84

Satış: 5.546,02

CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 12.376,6700

Satış: 12.648,8300

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI FİYATI


Alış: 49.509,6400

Satış: 50.444,3100

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



TAM ALTIN FİYATI


Alış: 51.757,00

Satış: 52.242,00

CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 24.655,38

Satış: 25.276,57

CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ZİYNET ALTINI FİYATI


Alış: 49.465,33

Satış: 50.398,54

CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



ATA ALTIN FİYATI


Alış: 50.119,70

Satış: 51.387,90

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 4.399,07

Satış: 5.710,19

CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 7.243,99

Satış: 7.594,90

CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



GREMSE ALTIN FİYATI


Alış: 128.995,00

Satış: 130.706,00

CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



Altın neden yükseliyor?


Jeopolitik cephede ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a nükleer silahlar konusunda anlaşma çağrısı yapması ve karşılıklı sert açıklamalar da güvenli liman talebini artırdı.

Para politikası tarafında ise Fed, faizleri sabit bıraktı ve enflasyonun hâlâ yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu vurguladı. Ayrıca Tether’in yatırım portföyünün yüzde 10–15’ini fiziki altına ayırma planları fiyatları destekledi.


Ons gümüşde yeni bir zirve yaptı. Ons gümüş 119,42 doları gördü. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,8 artışla 117,33 dolarda. Gümüş yıl başına göre yüzde 65,1 yukarıda.

#altın
#gram altın
#altın fiyatları
#canlı altın
